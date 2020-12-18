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Дети из Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе рисунков по ПДД
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Общество — 18 Декабря 2020, 15:37
С 15 января по 15 февраля 2021 года пройдет IV Всероссийский конкурс рисунков по правилам дорожного движения «Мой папа и Я за безопасные дороги», сказано в сообщении пресс-службы благотворительного фонда поддержки детей, пострадавших в ДТП, имени Наташи Едыкиной.
Конкурс приурочат ко Дню защитника Отечества.
«Конкурс рисунков проводится с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием детей через художественно-эстетические навыки и способности», - уточняется в сообщении.
К участию приглашаются дети от трех до 14 лет (оцениваются возрастные категории : 3-4 года, 5-6 лет, 7-8 лет, 9-10 лет, 11-12 лет, 13-14 лет).
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