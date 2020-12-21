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Воробьев: Качество знаний школьников не пострадало из‑за дистанционки
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2020, 11:06
На итоговой аттестации прошедшего учебного года школьники Московской области показали, что качество их знаний не ухудшилось из-за дистанционной формы обучение во время пандемии, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Наших школьников, учителей и родителей дистанционным обучением уже не испугаешь. Весной они с этим вызовом справились, освоили Школьный портал, Zoom и другие технологии. На итоговой аттестации мы увидели, что качество знаний на дистанционке не пострадало», — сообщил Воробьев в интервью РИА Новости, опубликованном в понедельник.
Губернатор отметил, что детей, которые набрали 100 баллов на ЕГЭ, стало даже больше.
Ранее в Московской области из-за роста случаев коронавируса перевели на дистанционный формат обучения студентов вузов и колледжей по 12 января.
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