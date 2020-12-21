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Воробьев заявил, что подмосковные школы не перейдут на постоянную дистанционку
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2020, 11:06
Планов по введению постоянного дистанционного формата обучения в школах Подмосковья у властей нет, проинформировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Как отметил наш президент (Владимир Путин - ред.), живого общения педагога и учащегося ничто не заменит. Поэтому без экстренной необходимости мы бы не хотели лишний раз уходить в онлайн и лишать ребят возможности ходить в школу. И пока для этого предпосылок нет», — сообщил Воробьев в интервью РИА Новости, опубликованном в понедельник.
Дистанционка в вузах и колледжах Подмосковья введена до 12 января включительно.
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