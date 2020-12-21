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Площадь под предприятия технопарка МЗТА увеличат на востоке Москвы
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Декабря 2020, 11:07
На востоке столицы увеличат площадь под предприятия технопарка АО «Московский завод тепловой автоматики» (МЗТА), изменения в отношении территории на улице Мироновская, владение 33, принято градостроительно-земельной комиссией, сказано в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Решение, принятое ГЗК, позволит разместить на пяти земельных участках ориентировочной площадью 1,62 гектара дополнительные объекты. Суммарная площадь объектов, одобренных к размещению, составит порядка 68 тысяч квадратных метров», – уточняется в сообщении.
Ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова сказала, что на общая площадь зданий технопарка АО «Московский завод тепловой автоматики» составляет более 20 тысяч квадратных метров. Модернизация пройдет рамках развития территории и увеличения площадей под его предприятия.
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