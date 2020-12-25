25декабря 2020
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Пробки на столичных дорогах в пятницу достигли 9 баллов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Декабря 2020, 14:08
В пятницу на дорогах Москвы образовались девятибалльные пробки, на дорожную ситуацию повлиял снегопад, сказао в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Сейчас в столице идет снег, гололедица и ветер с порывами до 17 метров в секунду.
«Вчера на дорогах было около 3 миллионов 260 тысяч автомобилей — на 2% (70 тысяч) больше, чем на прошлой неделе. Особенно сложно в центре города», — уточняется в сообщении.
В вечерний час пик в пределах Третьего транспортного кольца машин на этой неделе больше на 8-10 тысяч, а число поездок выросло на 20%.
Самыми загруженными участками стали Таганская площадь, Новый Арбат и участок Яузский бульвар — улица Солянка.
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