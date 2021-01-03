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В Подольске разыскивают 19‑летнюю девушку, пропавшую четыре дня назад
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Общество — 3 Января 2021, 12:03
В подмосковном Подольске разыскивают 19-летнюю девушку, которая ушла из дома четыре дня назад и не вернулась, проинформировал «РИАМО в Подольске» муж пропавшей.
«Пропала Елена Асильдерова в возрасте 19 лет. 30 декабря она ушла из дома на улице Большая Серпуховская и больше не вернулась. У нее двое детей. Есть психические заболевания. Нуждается в медицинской помощи», - сообщил супруг пропавшей.
Была одета в темно-серое платье до колен, черную легкую куртку и в розовые кроссовки. Ее рост 170 сантиметров, волосы черные.
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