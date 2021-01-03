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Жителям Подмосковья напомнили, как обезопасить квартиру от воров на праздниках
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Января 2021, 12:03
Новогодние каникулы традиционно являются излюбленным временем для преступников, совершающих кражи из квартир и загородных домов, так как в этот период большинство хозяев квартир и домовладений подолгу отсутствуют, сказано в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Московской области.
Поэтому нужно заранее позаботиться о безопасности квартиры. Если на время праздников в квартире никого не будет, то не стоит сообщать посторонним о планируемых поездках, не рекомендуется оставлять дома особо ценные вещи на видном месте, нужно обеспечить надежное укрепление входных дверей в квартиру или коттедж - чем сложнее ключ, тем лучше замок.
«Не оставляйте открытыми окна, форточки, фиксируйте балконные створки; нагромождение корреспонденции в почтовом ящике указывает преступникам на длительное отсутствие хозяев – перед поездкой заберите всю почту, это сделает ваше отсутствие менее заметным», — уточняется в материале.
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