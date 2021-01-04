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Жителям Подмосковья рассказали, что делать при пожаре в квартире
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Общество — 4 Января 2021, 12:15
В случае возникновения пожара в квартире следует немедленно вызвать пожарных, в сильно задымленном пространстве нужно двигаться ползком или пригнувшись, информируется на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
«Большинство пожаров происходит в жилых домах. Причины их практически всегда одинаковы - обветшавшие коммуникации, неисправная электропроводка, курение в неположенных местах и оставленные без присмотра электроприборы», - сказано в сообщении.
Если случился пожар, главное - сразу же вызвать пожарную охрану. Если загорелся бытовой электроприбор, следует постараться его обесточить, если телевизор - прежде всего, выдернуть вилку из розетки или обесточить квартиру через электрощит.
Горящий телевизор выделяет множество токсических веществ, поэтому нужно постараться сразу же вывести из помещения людей. Следует накрыть телевизор любой плотной тканью, чтобы прекратить доступ воздуха. Если горят другие электрические приборы или проводка, то надо выключить рубильник, выключатель или электрические пробки, и после этого вызвать пожарных.
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