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Богатые россияне стали чаще брать ипотеку на элитное жилье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2021, 11:35
Состоятельные россияне в 2020 году стали чаще брать ипотечный займ на покупку жилья премиум- и бизнес-класса, при этом цены на квартиры в данных сегментах в этом году могут значительно вырасти, информирует в понедельник газета «Известия».
По данным аналитиков Capital Group, число продаж недвижимости бизнес-класса с привлечением кредитов увеличилось на 108% по сравнению с 2019 годом. В элитном и комфорт-классах количество ипотечных сделок выросло на 31 и 33% соответственно.
«Тренд на увеличение числа сделок с ипотекой в сегменте бизнес-класса наблюдается по всей стране. <…> Пиковое значение отмечалось в сентябре и октябре — тогда показатель был в 2,5 раза выше, чем в мае», — сообщила руководитель направления по работе с премиум-сегментом федеральной компании «Этажи» Нурия Бикбова.
Спрос подстегнула программа льготной ипотеки, которая начала действовать в мае 2020 года. Ранее власти продлили ее до июля 2021 года.
Максимальная сумма кредита в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области — 12 миллионов рублей, в других регионах страны — 6 миллионов рублей. При этом сама квартира может стоит гораздо больше.
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