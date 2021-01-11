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Воробьев открыл рабочее движение по новому выезду из Трехгорки в Одинцовском округе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2021, 11:37
Губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл рабочее движение на развязке, которая обеспечивает выезд из микрорайона Трехгорка в Одинцовском округе, информирует корреспондент РИАМО.
Ранее жители населенных пунктов Ромашково и Немчиновка имели единственную возможность выезда в сторону Москвы – по улице Московской поселка Немчиновка, что приводило к серьезным пробкам. Время в пути до МКАД достигало 40-60 минут. С новой развязкой время в пути составит порядка 10 минут.
«В этом микрорайоне было много вопросов. Но главное было - отсутствие выезда из Трехгорки. Выезд на Можайское шоссе занимал не менее 30 минут. <...> Мы с удовольствием открываем рабочее движение. Для Подмосковья это всегда важная тема. Большая президентская программа у нас работает по развитию транспортного узла», - сообщил Воробьев.
Строительство новой транспортной развязки на участке Рублевский проезд - новый выход на МКАД с М-1 «Беларусь» началось в июне 2019 года. Оно велось в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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