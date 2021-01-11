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Школы и детсады Подмосковья заработают в очном режиме в понедельник
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 11 Января 2021, 11:39
В понедельник в очном режиме начнут работать школы и детские сады Подмосковья по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, информируется в Instagram-акаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.
«Кружки и секции также продолжат работать в очном режиме», - сказано в сообщении.
При этом во всех учебных заведениях будут действовать определенные правила, чтобы не допустить распространение коронавируса. Так, учителя во время индивидуальной работы со школьниками должны будут находиться в масках. А все остальные работники образовательных учреждений должны будут использовать средства индивидуальной защиты все время.
Однако если 20% учащихся класса будут болеть, то в нем введут 14-дневное обучение в дистанционном формате. А если число больных учеников в школе составит 30%, то все образовательное учреждение переведут на удаленку.
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