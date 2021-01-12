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Подписан документ о переходе подмосковных колледжей на очное обучение с 13 января
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 12 Января 2021, 11:03
С 13 января в Подмосковье отменяется дистанционное обучение в средних профессиональных заведениях, транспортные карты учащихся будут разблокированы, соответствующее постановление подписал губернатор региона Андрей Воробьев.
Таким образом, в Московской области перестанет действовать одно из ограничений, введенных ранее из-за пандемии коронавируса.
Школы и детские сады в Подмосковье вернулись к обычной работе 11 января. При этом в учебных заведениях продолжают соблюдать антиковидные меры.
В Московской области продолжается масштабная вакцинация от Covid-19. По поручению губернатора развернуто более 90 прививочных пунктов. Прививку делают первой зарегистрированной в мире вакциной от коронавируса «Спутник V».
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