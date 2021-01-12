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Проезд по ЦКАД‑4 в Подмосковье стал платным
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Общество — 12 Января 2021, 11:06
Проезд транспорта по четвертому пусковому комплексу Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) стал платным со вторника, сказано в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».
Длина ЦКАД-4 составляет 96,5 километров. Этот участок трассы проходит по территории городских округов Электросталь, Домодедово, Воскресенск, Богородский, Павловский Посад и Раменский. Проезд по нему был бесплатным со дня открытия - 28 декабря 2020 года.
«Для владельцев легковых автомобилей, которые оплачивают его по факту или предварительно покупают билет, установлен тариф в 470 рублей. При проезде по транспондеру Т-pass – 235 рублей, то есть со скидкой в 50%», - уточняется в сообщении.
Водители, которые проезжают по участкам ЦКАД-3 и ЦКАД-4, заплатят за проезд 1 тысячу рублей, по транспондеру – 500 рублей.
По части третьего пускового комплекса ЦКАД и одному из отрезков ЦКАД-4 проезд без транспондера будет стоить 550 рублей, с транспондером – 275 рублей.
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