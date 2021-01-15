15января 2021
пятница
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Пятница станет самым морозным днем в Московском регионе с начала зимы
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Января 2021, 11:51
В пятницу в Москве температура может опуститься до минус 17 градусов, а Подмосковье – до минус 19 градусов, этот день станет самым морозным с начала зимы, информируется на сайте «Метеовести».
Атмосферное давление будет расти в течение дня и составит 742 миллиметра ртутного столба, а из-за облаков выглянет солнце. Температура будет на 10 градусов ниже климатической нормы.
«В Москве облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха в столице – минус 17 – минус 15 градусов, в Подмосковье – минус 19 – минус 14 градусов. Ветер северной четверти 2-7 метров в секунду», – говорится в сообщении.
Прошедшая ночь в регионе стала самой холодной с начала зимы, а также самой морозной за последние три года.
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