15января 2021
пятница
|
В Подмосковье стартовал опрос среди родителей на тему разводов
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Января 2021, 11:51
Опрос «НЕделим» проводится по инициативе уполномоченного по правам ребенка в Подмосковье Ксении Мишоновой в рамках одноименного проекта, который направлен на снижение травмирующих психологических последствий для детей, переживающих развод родителей, сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
По словам Мишоновой, после развода многие родители сталкиваются со сложными вопросами: с кем будет жить ребенок, когда, как и сколько второй родитель сможет с ним общаться.
«Нередко разведенные родители воюют за ребенка годами и не задумываются о последствиях этой войны для малыша. Мы решили подробнее изучить эту проблему и запустили опрос среди подмосковных родителей, переживших развод, чтобы узнать, как они решали возникающие у них противоречия, к кому обращались за помощью, и, главное, удалось ли им прийти к компромиссу», — сообщила Мишонова.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -20 -22
вечером -20 -22 ночью -18 -20
Котировки
Партнеры