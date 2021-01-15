15января 2021
пятница
|
Движение поездов восстановили на МЦД‑1 и Савеловском направлении МЖД после сбоя
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 15 Января 2021, 11:53
На первом Московском центральном диаметре и Савеловском направлении Московской железной дороги восстановили движение поездов после сбоя, сказано в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
Ранее движение было затруднено в сторону Одинцова из-за незапланированной остановки поезда. Неисправный поезд отбуксировали с путей.
«Движение на D1 и Савеловском направлении восстановлено», - уточняется в сообщении.
Пассажиров предупредили, что в расписание электричек могут внести корректировки по мере ввода движения в график.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -20 -22
вечером -20 -22 ночью -18 -20
Котировки
Партнеры