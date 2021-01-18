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Воробьев поручил продолжить работу по снижению смертности на дорогах Подмосковья
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2021, 14:05
Московская область является лидером по снижению смертности в автомобильных происшествиях, но работу по снижению количества несчастных случаев на дорогах необходимо продолжать и в текущем году, уточнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Мы видим заметные результаты по снижению смертности. У нас самая высокая динамика по снижению смертности в стране. Но нам есть к чему стремиться. Я поручаю всем службам очень внимательно эту работу продолжить в 2021 году», - сообщил Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
Смертность на дорогах Московской области сократилась в 2020 году на 11%, число ДТП снизилось на 9%.
Этих результатов удалось достичь с помощью целого комплекса мер, разработанного в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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