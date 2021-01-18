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Число обращений от жителей Подмосковья в соцсетях выросло на 123% за неделю
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2021, 14:06
Число жалоб в социальных сетях от жителей Подмосковья выросло на 123% за прошедшую неделю, это связано с погодными условиями, сообщила министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина.
С 1 по 10 января поступило 2,8 тысячи жалоб, с 11 по 17 января зафиксировали 6,3 тысячи обращений, сказано в презентации к докладу.
«За прошлую неделю число обращений в социальных сетях выросло на 123%. Самый большой рост по дорогам и транспорту — 175%, строительству и благоустройству», — сказала Звягина на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и глава муниципалитетов.
Она отметила, что такой рост обращений связан с погодными условиями. Наибольшее число жалоб на неубранные дороги поступило из Коломны, Подольска и Люберец.
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