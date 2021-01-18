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Воробьев поблагодарил коммунальщиков за напряженную работу по уборке снега
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2021, 14:07
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил коммунальные и дорожные службы за интенсивную работу по ликвидации последствий обильных снегопадов в Подмосковье.
«Что касается снега, прошел серьезный циклон, снег обещают на этой неделе. Справедливо будет слова благодарности дорожникам, коммунальным службам сказать, в очень тяжелом режиме работали все службы», - уточнил Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов в понедельник.
По словам главы Подмосковья, важно, чтобы все тротуары в регионе были очищены от снега.
«Крайне важно убирать своевременно даже при таком обильном снегопаде», - сообщил Воробьев.
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