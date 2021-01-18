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Воробьев поручил обеспечить безопасный отдых для детей в Подмосковье
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 18 Января 2021, 14:08
Несмотря на сильные морозы, на улицах и детских площадках региона находится множество детей, им необходимо обеспечить безопасный отдых, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Глава региона поручил проверить все детские площадки.
«Зима в этом году настоящая. Большое количество детей проводят время на улице. Мы должны быть уверены, что зимний отдых организован на должном уровне», - уточнил Воробьев на совещании с руководящим составом областного правительства и главами муниципалитетов.
Губернатор также отметил, что службы жилищно-коммунального хозяйства в Подмосковье должны работать исправно в условиях низких температур. На данный момент ситуация в коммунальной сфере штатная.
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