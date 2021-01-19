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Более 175 тыс человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Января 2021, 11:00
Свыше 175 тысяч человек в Подмосковье приняли участие в купаниях на Крещение в ночь с 18 на 19 января, происшествий во время мероприятий не зафиксировали, информируется на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.
Для купаний в Подмосковье подготовили 220 купелей. Все они были оборудованы настилами, установками освещения и теплыми палатками.
«В обеспечении безопасности жителей и гостей региона в минувшую ночь было задействовано около 2,4 тысячи человек, 70 единиц техники», — уточняется в сообщении.
У каждой купели организовали дежурство сотрудников областного главка МЧС, Московской областной противопожарно-спасательной службы, МВД, Минздрава и общественных организаций.
Инспекторы Госпожнадзора взяли на учет места проведения праздничных богослужений — 367 храмов, церквей и соборов, на территории которых расположены 79 купелей. Там также дежурили сотрудники МЧС.
В крещенскую ночь температура воздуха в Московской области опустилась до минус 25 градусов.
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