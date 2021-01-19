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Фирму «Калипсо» признали недобросовестным поставщиком по решению УФАС Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 19 Января 2021, 11:00
Арбитражный суд Москвы признал законным решение Московского областного управления ФАС России о внесении сведений в отношении ООО «Калипсо» в реестр недобросовестных поставщиков, скаано в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.
«В УФАС ранее поступило обращение от ГБУ МО «Управление материально-технического, транспортного и санаторного обеспечения» о внесении сведений в отношении ООО «Калипсо» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа заказчика от заключения контракта на поставку цветочниц», — уточняется в сообщении.
После рассмотрения обращения региональное УФАС признало действия общества не соответствующими закону. Сведения об ООО «Калипсо» подлежали включению в реестр недобросовестных поставщиков.
«Не согласившись с указанным решением, общество обратилось в суд», — сказано в материале.
Арбитражный суд Москвы отказал ООО «Калипсо» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения областного антимонопольного органа.
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