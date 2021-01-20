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INGRAD заключил первую сделку по военной ипотеке по эскроу в Московском регионе
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2021, 13:01
Клиент группы компаний «Инград» стал первым в Московском регионе покупателем жилья по новым стандартам программы военной ипотеки с эскроу, сказано в сообщении пресс-службы компании.
«Военнослужащий приобрел трехкомнатную квартиру площадью 60 квадратных метров в корпусе №22 жилого квартала «Новое Пушкино». Общая стоимость недвижимости составила 6,5 миллиона рублей», - уточняется в сообщении.
Ранее военные могли размещать средства целевого жилищного займа только на счетах девелопера. Это исключало возможность покупки недвижимости в проектах, строящихся с привлечением эскроу-финансирования. Осенью 2020 года были приняты поправки, которые сняли эти ограничения.
«В 2020 году клиенты INGRAD в рамках военной ипотеки приобрели жилую недвижимость почти на 600 миллионов рублей. Мы активно развиваем это направление продаж. Первая сделка по программе военной ипотеки с привлечением эскроу стала важным событием не только для нашей компании, но и для сотен военнослужащих, планирующих приобрести недвижимость в проектах INGRAD. Новый механизм проведения сделок существенно увеличивает выбор наших клиентов, а также позволит им приобретать квартиру на этапе котлована, по более низким ценам», - отметил руководитель направления военной ипотеки ГК «Инград» Андрей Алексеев.
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