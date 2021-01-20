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В Подмосковье установили свыше 300 «лежачих полицейских» на региональных дорогах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2021, 13:02
В 38 городских округах Московской области установили более 300 искусственных дорожных неровностей (ИДН) для повышения безопасности и снижения числа ДТП, сказано в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик, искусственные дорожные неровности можно делать даже зимой.
«Более чем на 180 региональных дорогах Подмосковья было установлено свыше 300 искусственных неровностей для принудительного снижения скоростного режима. В приоритетном порядке данная мера реализована в местах социального притяжения, в том числе на прямых участках дорог возле образовательных учреждений», – сообщил Гержик.
Он уточнил, что самый большой объем работ выполнили в городском округе Коломна - там ИДН появились на 23 участках дорог, в Егорьевске – на 20, в Дмитровском и Талдомском округах – на 11, в Истре – на десяти.
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