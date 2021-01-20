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УФАС не подтвердило факт нарушения при закупке ремонтных услуг для аэропорта Домодедово
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 20 Января 2021, 13:03
Арбитражный суд признал законным решение Московского областного УФАС России по жалобе фирмы на нарушение закона при закупке услуг по ремонту спецтехники для аэропорта Домодедово, сказано в сообщении пресс-службы антимонопольного органа.
«Ранее в управление поступила жалоба ООО «Авалон» на действия (бездействие) ООО «Домодедово эрпорт хэндлинг» при проведении аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на ремонт кузовных деталей автомобильной и специальной техники», - уточняется в сообщении.
Подмосковное УФАС России признало жалобу необоснованной, в связи с чем ООО «Авалон» обратилось в суд.
Арбитражный суд города Москвы отказал фирме в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения антимонопольного ведомства.
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