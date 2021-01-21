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Муниципалитеты Подмосковья наделили полномочиями по подготовке к реновации
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 21 Января 2021, 12:32
Муниципальные образования Подмосковья наделили полномочиями по подготовке к программе реновации жилфонда, законопроект с детализацией действий местных властей приняли в четверг депутаты Мособлдумы, информирует корреспондент РИАМО.
«Проектом закона предлагается наделить органы местного самоуправления полномочиями <...> по подготовке и принятию решений о комплексном развитии территорий, инициированию и проведению общих собраний собственников многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащих сносу или реконструкции», — сообщил председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.
Как уточнили в пресс-центре Мособлдумы, законопроект принимают в рамках подготовки к программе реновации жилищного фонда в Подмосковье. Соответствующий законопроект сразу в трех чтениях поддержали большинство депутатов.
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