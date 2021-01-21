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Жильцов домов под реновацию освободили от взносов на капремонт в Подмосковье
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Общество — 21 Января 2021, 12:33
Депутаты Мособлдумы в четверг приняли в трех чтениях законопроект, который освобождает жильцов многоквартирных домов, попавших в программу реновации, от уплаты взносов на капитальный ремонт, информирует корреспондент РИАМО.
Законопроект принят в рамках подготовки к внедрению программы реновации жилфонда в Подмосковье.
«Законопроект предусматривает освобождение собственников жилых помещений от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории, по которой принято решение о комплексном развитии», — сообщил председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый, представляя законопроект.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, комплексное развитие должно предусматривать снос или реконструкцию многоквартирных домов.
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