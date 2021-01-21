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В Люберцах задержали подростков, планировавших нападение на школу
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Общество — 21 Января 2021, 12:34
В подмосковных Люберцах сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности задержали двух подростков, которые планировали вооруженное нападение на школу, информирует ТАСС.
По данным правоохранителей, молодые люди из поселка Красково узнали об идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях из роликов в сети Интернет.
«По словам самих подростков, они стали обсуждать план возможного нападения на образовательные учреждения Московской области с использованием холодного и огнестрельного оружия», - сообщил собеседник агентства.
Подозреваемые — 16-летний ученик 10 класса и учащийся первого курса образовательного комплекса из поселка Красково.
В ходе проведения оперативных мероприятий стражи порядка нашли и изъяли у подростков два предмета, конструктивно схожих с огнестрельным оружием, которые были сделаны кустарным способом, и девять пиротехнических изделий с металлическими пулями, а также тактические перчатки, черный плащ, маску и белую футболку с надписью «Естественный отбор» на английском языке.
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