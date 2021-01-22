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Более 1 тыс льготных кредитов на покупку жилья планируют выдать в Подмосковье в 2021 году
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2021, 16:59
В Подмосковье действует губернаторская программа, в рамках которой семьи могут подать заявку на получение льготного кредита на покупку жилья, в 2021 году планируется выдать более 1 тысячи кредитов, сказано в сообщении министерства жилищной политики региона.
Программа «Семейная ипотека» осуществляется в Московской области с 1 июня 2020 года. По ней можно приобрести квартиру в кредит по ставке, сниженной на 3 процентных пункта. Рассмотрение заявки составит от 3 до 10 дней.
«С начала реализации программы от жителей поступило 387 заявок, из них 204 получили одобрение. В 2021 году планируется предоставить более 1 тысячи льготных кредитов», - уточняется в сообщении.
После одобрения заявки семьи могут обратиться за получением ипотеки в течение 12 месяцев.
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