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Около 28 тыс многодетных семей обеспечили земельными участками в Подмосковье
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 22 Января 2021, 17:00
В Подмосковье бесплатными земельными участками обеспечили порядка 28 тысяч многодетных семей, одним из лидеров является городской округ Щелково, там земельные участки получили более 1,6 тысячи семей, рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
«Мы один из регионов, который ведет очередь с самого начала. Уже 28 тысяч мы обеспечили участками. Возникают разные вопросы, конечно, но их возможно решать только после предоставления участка», - сообщила Адигамова в эфире телеканала «360».
Она добавила, что лидерами по выдаче земельных участков для многодетных семей стали такие городские округа как Щелково, Орехово-Зуево, Сергеев-Посад, Раменский и Дмитровский. Например, в городском округе Щелково земельные участки получили уже более 1,6 тысячи многодетных семей.
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