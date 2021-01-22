22января 2021
пятница
|
В Красноармейске проверили пищеблок школы после отравления учеников
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 22 Января 2021, 17:02
Глава городского округа Красноармейск Александр Федоров и депутат Мособлдумы Александр Легков проверили пищеблок школы №4, где ранее произошло отравление учеников.
Массовое отравление детей произошло в двух школах Красноармейска 20 января. За два дня с жалобами на плохое самочувствие в больницы обратились более 90 школьников и два сотрудника столовых. После отравления госпитализировали одного ребенка в состоянии средней степени тяжести. Возбуждено уголовное дело, контракт с поставщиком питания разорвали.
«Второй день депутаты Московской областной думы пристально следят за ситуацией в Красноармейске, вчера был Олег Рожнов, сегодня Александр Легков. Вместе с начальником отдела образования, директором школы №4 и представителями общественной палаты посмотрели пищеблок», — сообщил Федоров в своем Instagram-аккаунте.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
ночью 0 -2 утром -1 +1
Котировки
Партнеры