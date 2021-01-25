25января 2021
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Стало известно, сколько продлится аномальное потепление в Московском регионе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Января 2021, 11:52
Аномально высокая температура воздуха сохранится в Москве и Подмосковье на текущей неделе, возможны осадки в виде снега, рассказал РИАМО в понедельник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
«Аномально теплая погода сохранится и на этой неделе. Во вторник ожидается от 2 до 4 градусов тепла. Будет постепенный переход к отрицательным температурам. В среду ожидается уже около нуля градусов. На выходных температура опустится до минус 3 - минус 5 градусов, что тоже выше нормы», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что в течение недели в столичном регионе ожидаются незначительные осадки в виде снега и мокрого снега.
Прошедший день стал самым теплым в Москве с начала зимы, столбики термометров поднимались до отметки в плюс 2,3 градуса. В понедельник в городе ожидается плюс 2-4 градуса, что на 10 градусов выше климатической нормы. Из-за оттепели сугробы в городе уменьшатся до 25 сантиметров.
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