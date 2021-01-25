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Более 20 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 25 Января 2021, 11:53
В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково утром в понедельник отменили и задержали 23 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».
В аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов. В Домодедове три рейса задержаны, 4 отменены. В Шереметьеве 5 рейсов задержаны и 3 отменены.
Согласно данным онлайн-табло, в подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.
На территории Московского региона наблюдается туман с видимостью до 300-800 метров.
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