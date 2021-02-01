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Сугробы в Московском регионе могут подрасти на 5–8 см на этой неделе
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Февраля 2021, 10:58
Во второй половине текущей недели в Москве и Подмосковье ожидается похолодание, третьего февраля прогнозируются осадки, сугробы подрастут на 5-8 сантиметров, проинформировал РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».
«В первой половине недели погода будет преимущественно облачной. В дневные часы будет от минус 2 до минус 5 градусов. По ночам - минус 5 - минус 8, по области - минус 10 - минус 12», - сообщил собеседник агентства.
Он добавил, что 3 февраля в Москве и Подмосковье ожидаются непродолжительные осадки, может выпасть до 8-10 миллиметров. Снежный покров может вырасти на 5-8 сантиметров.
С 4 февраля погода будет без осадков. В дневные часы прогнозируется минус 10 - минус 13 градусов, а по ночам - минус 15 - минус 18 градусов.
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