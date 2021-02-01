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Учения танковой армии прошли в Подмосковье
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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Февраля 2021, 10:59
Экипажи танковой армии приняли участие в учениях в Подмосковье, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии стреляли по появляющимся и движущимся мишеням, информируется на сайте телеканала «Звезда».
«Громогласную канонаду поддержали БМП-2. Мощная 30-миллиметровая пушка лупила, как пулемет, по мишеням, расположенным на расстоянии в полтора километра», — сказано в сообщении.
В учениях также приняли участие разведчики, которые продемонстрировали свои навыки на полосе препятствий. По легенде учений, разведчики действовали на территории неприятеля в условиях, максимально приближенных к боевым: были запущены файеры, было создано препятствие в виде полуразрушенного дома с «вражеским пулеметчиком», горели покрышки.
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