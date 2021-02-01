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В феврале заказать техплан в подмосковном БТИ можно со скидкой 10%
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 1 Февраля 2021, 10:59
Московское областное БТИ запустило серию акций на свои услуги, в течение года на определенные работы или услуги будет предоставляться скидка, в феврале для физлиц на все технические планы объявлена скидка 10%, сказано в сообщении пресс-службы учреждения.
«С 1 февраля во всех филиалах и отделениях МОБТИ можно заказать со скидкой услугу по подготовке технического плана на следующие объекты недвижимости: жилые помещения в многоквартирном доме; объекты капитального строительства на землях СНТ, ДНТ, ИЖС и ЛПХ (в границах населенного пункта); объекты незавершенного строительства; нежилые помещения; машино-места», - уточняется в сообщении.
Технический план требуется для постановки объекта недвижимости на кадастровый учет и регистрацию права собственности. Только зарегистрированную недвижимость можно продать, подарить, оставить в наследство.
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