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Стало известно, где в Подмосковье самые дорогие ужины в ресторанах на 14 февраля
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Общество — 1 Февраля 2021, 11:01
Ужин в День всех влюбленных дороже всего в Подмосковье обойдется в ресторанах города Одинцово и его окрестностях - парам придется заплатить за вечер 3-4 тысячи рублей, рассказал РИАМО исполняющий обязанности министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.
День святого Валентина, или День всех влюбленных, отмечается во всем мире 14 февраля. Дешевле всего будет отметить праздник в Озерах. Ужин на двоих здесь обойдется в среднем в 1,2 тысячи рублей.
«Средний чек на двоих (по Подмосковью - ред.) составит 1,2 тысячи – 3 тысячи рублей в зависимости от ресторана», — сообщил Воскресенский.
Например, в Домодедове праздничный ужин будет стоить 2-3 тысячи рублей, в Электростали – 2-2,4 тысячи рублей.
В прошлом году ко Дню всех влюбленных парки Подмосковья организовали специальные развлекательные программы с квестами и фотосессиями, областные музеи и театры подготовили подарки для посетителей. Всего в праздничных мероприятиях приняли участие более 30 тысяч человек.
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