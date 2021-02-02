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Жителей Подмосковья предупредили об опасном рисе в продаже
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Февраля 2021, 10:22
На российском рынке выявили шлифованный рис, не соответствующий обязательным требованиям техрегламентов, информируется на сайте подмосковного управления Роспотребнадзора.
По данным ведомства, производителем продукции является ИП Евсеев И. В.
«Деятельность предприятия, согласно выписке из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, прекращена с 06.11.2020», - сказано в сообщении.
Установлено, что по фактическому адресу предприятие производственную деятельность не осуществляет.
«Продукция данного производителя не соответствует обязательным требованиям технических регламентов по содержанию мучных вредителей, производится неизвестными лицами, в неизвестных условиях, маркируется с использованием недостоверных сведений, поэтому может быть опасной и вызвать пищевое отравление», - уточнили в Роспотребнадзоре.
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