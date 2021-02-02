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Улицы вокруг Мосгорсуда будут перекрыты во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Февраля 2021, 10:23
Дорожное движение ограничили на Проектируемом проезде №917 около здания Мосгорсуда, дополнительные ограничения введут с 9 утра, информируется на сайте ГУ МВД России по Москве.
Судебное заседание в отношении оппозиционера Алексея Навального пройдет во вторник в зале апелляционного корпуса Мосгорсуда.
«ГУ МВД России по городу Москве информирует об ограничении дорожного движения по следующим адресам: Проектируемый проезд №917 от улицы 1-я Бухвостова до улицы Богородский вал - с 00:00 2 февраля, улица 3-я Бухвостова от улицы Краснобогатырской до Проектируемого проезда №917 - с 09:00 2 февраля, улица 1-я Бухвостова от улицы 3-я Бухвостова до улицы 2-я Бухвостова - с 09:00 2 февраля», - сказано в сообщении.
В здание суда допустят участников заседания и представителей СМИ.
Навальный был задержан по требованию ФСИН 17 января по прилету из Германии за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». ФСИН также требует заменить блогеру условный срок на реальный.
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