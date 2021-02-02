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Пресс‑конференция министра культуры Подмосковья состоится в РИАМО во вторник
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 2 Февраля 2021, 10:24
Во вторник, 2 февраля, в 14 часов в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция министра культуры Московской области Елены Харламовой и первого заместителя председателя комитета по архитектуре и градостроительству Московской области - главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой.
Тема пресс-конференции: «Старт регионального проекта уличного искусства «Графика города». Миссия проекта: изменение архитектуры городского общественного пространства через актуальную графику и дизайн; превращение бетонных стен ДШИ, домов культуры, библиотек в арт-объекты; привлечение молодежи к художественному оформлению культурного пространства.
Спикерами на пресс-конференции выступят заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств Александр Рожников, ведущие граффити-художники страны Александр Емельянов и Александр Назаретский, а также Даниил Куликов и Софья Лигаева - учащиеся подмосковных ДШИ, на фасадах которых будут написаны муралы.
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