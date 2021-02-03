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Губернатор поручил усилить работы по капремонту подъездов в Шатуре
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 3 Февраля 2021, 12:59
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил главе Шатуры Алексею Артюхину усилить работы по капитальному ремонту подъездов в округе, сказано в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Воробьев провел рабочую встречу с Артюхиным. В ходе встречи глава доложил о состоянии сферы ЖКХ: созданы единые организации водо- и теплоснабжения, в муниципальной управляющей компании стало больше дворников и уборщиц. Снизилось число жалоб. Открыли филиал МособлЕИРЦ, теперь собственники получают единый платежный документ и могут оплачивать его через личный кабинет.
«Я дал команду провести капитальный ремонт подъездов. Знаю, что в округе есть на это большой запрос. Всего в области их более 137 тысяч, львиная доля, особенно в больших городах, приведена в порядок, в Шатуре - отстаете. Прошу внимательно посмотреть, какие дополнительные ресурсы необходимы. Люди, выходя из квартиры, должны видеть то, что радует глаз», — сообщил Воробьев.
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