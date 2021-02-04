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Опрос детей о качестве школьного питания стартовал в Подмосковье
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Общество — 4 Февраля 2021, 11:52
В Подмосковье начался опрос учащихся «Детский ревизорро в школьной столовой» о качестве питания, это уже третье подобное мероприятие, сказано в сообщении пресс-службы уполномоченного по правам ребенка в Московской области.
Проведение опроса инициировала детский омбудсмен региона Ксения Мишонова при поддержке министерства образования Московской области. В предыдущем опросе участие приняли более 60 тысяч человек, результаты были доведены до сведения министерства образования Подмосковья и Роспотребнадзора.
«Мы продолжаем мониторить качество школьного питания. За последний год в этой сфере произошли серьезные изменения: принято единое меню, значительно усилен общественный контроль. Теперь любой родитель может записаться в любой день на дегустацию завтраков или обедов и лично проверить, как кормят его ребенка. И это очень правильно», - уточнила Мишонова.
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