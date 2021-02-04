04февраля 2021
четверг
|
Московские дороги очищают от снега после ночного снегопада
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 4 Февраля 2021, 11:54
Коммунальная техника вышла на столичные дороги после снегопада, прошедшего в Москве этой ночью, информируется в Instagram-аккаунте комплекса городского хозяйства столицы.
«Приводим улицы в порядок после ночного снегопада», - уточняется в сообщении.
В аккаунте также опубликованы видео с работой коммунальной техники.
В Москве и Подмосковье за прошедшие сутки выпало до 3 миллиметров осадков, что составляет более 8% от месячной нормы февраля.
Между тем, уже к вечеру в столице похолодает до минус 7 градусов. А в предстоящие выходные столбики термометров опустятся до минус 20 градусов.
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -2 -4
вечером -6 -8 ночью -8 -10
Котировки
Партнеры