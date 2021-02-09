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На «Доброделе» проводят опрос о работе общественного транспорта Подмосковья
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 9 Февраля 2021, 16:14
Онлайн-опрос «О работе общественного транспорта в Московской области» проходит со 2 февраля по 2 марта 2021 года на портале «Добродел», сказано в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.
Подмосковный комитет по конкурентной политике проводит этот опрос для оценки и повышения удобства и качества работы общественного транспорта в регионе.
«Полученные данные будут использованы для организации дальнейшей работы по повышению качества услуг, предоставляемых государственными и частными перевозчиками», - уточнется в сообщении.
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