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Пресс‑конференция детского омбудсмена Подмосковья пройдет в РИАМО 11 февраля
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Общество — 10 Февраля 2021, 14:58
В четверг, 11 февраля, в 13.00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция Уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.
Тема пресс-конференции: «НЕделим» и другие проекты детского омбудсмена.
В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:
- проблемные моменты профилактики «родительских войн» и медиации в разводах;
- итоги опроса «НЕделим» среди подмосковных родителей;
- задачи одноименного проекта уполномоченного «НЕделим»;
- итоги реализации проекта «Бесконфликтная школа»;
- другие итоги работы детского омбудсмена в 2020 году;
- планы на 2021 год.
Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-ая Магистральная, д. 3, стр. 1 (м. Полежаевская, м.Хорошево)
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