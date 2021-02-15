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Денис Семенов возглавил Павловский Посад
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2021, 17:39
В городском округе Павловский Посад состоялось заседание Совета депутатов, на котором главой муниципального образования избран Денис Семенов, информирует пресс-служба Главного управления территориальной политики Московской области.
В соответствии с действующим законодательством глава городского округа Павловский Посад избирается Советом депутатов муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.
Денис Семенов с 3 декабря 2020 года исполнял полномочия главы Павловского Посада. Ранее городской округ возглавлял Олег Соковиков, который покинул пост досрочно.
Семенов родился в 1987 году в городе Электрогорск Московской области. Образование высшее, окончил Институт менеджмента, экономики и инноваций по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2006 года является членом партии «Единая Россия», женат, воспитывает дочь.
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