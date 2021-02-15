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Воробьев вошел в топ‑3 рейтинга глав регионов по упоминаемости в соцмедиа за январь
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 15 Февраля 2021, 17:40
Губернатор Московской области Андрей Воробьев стал одним из лидеров рейтинга глав регионов РФ по упоминаемости в соцмедиа за январь 2021 года, сказано в сообщении пресс-службы исследовательской компании «Медиалогия».
Воробьев занял второе место в рейтинге. В тройку лидеров также вошли мэр Москвы Сергей Собянин и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«В соцсетях обсуждали онлайн-встречу губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с учениками и директорами школ», - уточняется в сообщении.
Также в социальных сетях обсуждали, что губернатор Подмосковья подписал постановление, согласно которому в регионе перестает действовать ряд ограничений по Covid-19.
Кроме того, обсуждалось заявление Воробьева о том, что медицинские учреждения региона, которые ранее перепрофилировали для лечения зараженных коронавирусом, вернут к плановому приему пациентов.
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