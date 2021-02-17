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Командиры танков в Подмосковье провели учения в условиях аномальных морозов
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Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2021, 10:11
В Подмосковье на сборах прошли стрельбы командиров гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа, несмотря на морозы, они смогли уничтожить условного противника, информирует tvzvezda.ru.
На полигоне все условия были приближены к настоящим реалиям. Выполнение задания усложнили аномальные морозы, а также однообразный заснеженный рельеф.
«Командиры Т-72 и Т-80 уничтожили низколетящие летательные аппараты условного противника на расстояние от 600 до 1200 метров из крупнокалиберных пулеметов «Корд», — сказано в сообщении.
Этот экзамен важен для всех офицеров. Оценки за испытание записывают в ведомость и предоставляют в часть по месту службы.
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