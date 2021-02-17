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Более 30 рейсов задержаны и отменены в аэропортах Московского региона
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Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
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Общество — 17 Февраля 2021, 10:13
Сейчас в столичных аэропортах задержано или отменено 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
Так, во Внукове 6 рейсов задержаны, а 3 – отменены. В Домодедове 17 рейсов задержано, один отменен. В Шереметьеве три рейса задержано, два отменены.
По данным онлайн-табло аэропорта Жуковский, отмененных и задержанных рейсов там не зафиксировано.
Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией либо организацией, которая обслуживает аэропорт, непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.
В среду в Московском регионе ожидается облачная погода со снегом. Температура днем составит до минус 11 градусов.
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