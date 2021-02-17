17февраля 2021
среда
|
Водителей Подмосковья просят пересесть на общественный транспорт из‑за роста числа ДТП
Новости вашего района
Балашиха Железнодорожный Реутов Домодедово Дубна Химки
Online-интервью
Андрей Воробьёв рассказал о планах по развитию региона в 2015 году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил в эфире телеканала «360° Подмосковье» 29 января, глава региона рассказал о приоритетных направлениях деятельности областного Правительства в 2015 году и ответил на вопросы телезрителей.
задайте ваш вопрос
Общество — 17 Февраля 2021, 10:13
Подмосковным автовладельцам в среду рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный из-за непогоды и роста числа ДТП, информируется в Instagram-аккаунте Госавтоинспекции региона.
В Подмосковье на некоторых трассах сотрудники ГИБДД ограничили движение для оперативного оформления ДТП и осуществления дорожными службами снегоуборочных и обрабатывающих работ.
«Госавтоинспекция обращается к автолюбителям с призывом учитывать сложные погодные условия, отказаться от управления транспортным средством и воспользоваться услугами общественного транспорта», — уточняется в сообщении.
Автолюбителям, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию, нужно обращаться за помощью в Центр управления Госавтоинспекции Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или на Единый номер «112».
Версия для печати
Зарегистрируйтесь чтобы прокомментировать новость
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
You need Flash player 8+ and JavaScript enabled to view this video.
|
Погода -9 -11
вечером -12 -14 ночью -15 -17
Котировки
Партнеры